В Ижевске супруги заставили заниматься проституцией двух девушек

Опубликована: Сегодня 09:22



фото: Feo.ua фото: Feo.ua

В 2015 году ижевчане познакомились в соцсетях с двумя девушками и привлекли их к занятию проституцией. Когда одна из девушек через некоторое время решила уйти, злоумышленники пригрозили, что расскажут обо всем ее родственникам. За "увольнение" и молчание девушке было предложено заплатить организаторам грязного бизнеса 160 тыс рублей. Но таких денег у девушки не было, поэтому она продолжила работать проституткой.Семейную пару осудили по ч. 1 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»), п. «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ («Принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Приговор вступил в законную силу.