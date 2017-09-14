В Ижевске супруги заставили заниматься проституцией двух девушек

Опубликована: Сегодня 09:22

фото: Feo.ua
В Ижевске понесли наказание супруги, организовавшие связанный с проституцией бизнес. 37-летняя местная жительница получила 1 год лишения свободы условно, а ее 33-летнему мужу, отбывающему наказание в одной из исправительных колоний, добавили добавили 1 года 8 месяцев заключения.

В 2015 году ижевчане познакомились в соцсетях с двумя девушками и привлекли их к занятию проституцией. Когда одна из девушек через некоторое время решила уйти, злоумышленники пригрозили, что расскажут обо всем ее родственникам. За "увольнение" и молчание девушке было предложено заплатить организаторам грязного бизнеса 160 тыс рублей. Но таких денег у девушки не было, поэтому она продолжила работать проституткой.

Семейную пару осудили по ч. 1 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»), п. «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ («Принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Приговор вступил в законную силу.


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