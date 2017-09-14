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Житель Ижевска пропал после воскресной встречи с друзьями
Опубликована: Сегодня 12:29 Родные уже четыре дня разыскивают жителя Ижевска, 35-летнего Тарасова Сергея Валерьевича. Известно, что мужчина пропал после встречи с друзьями на ул.Ракетной в воскресенье, 10 сентября.
Приметы: на вид 35-37 лет, рост около 180 см, среднего телосложения. Во что был одет - неизвестно. Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении Сергея, просим незамедлительно сообщить по тел. ПСО Регион 18: 89511952971, либо в полицию, по тел. 02.
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