Житель Ижевска пропал после воскресной встречи с друзьями

Опубликована: Сегодня 12:29



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Приметы: на вид 35-37 лет, рост около 180 см, среднего телосложения. Во что был одет - неизвестно. Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении Сергея, просим незамедлительно сообщить по тел. ПСО Регион 18: 89511952971, либо в полицию, по тел. 02.