Ижевчанин проткнул ножом колеса на 15 автомобилях

Опубликована: Сегодня 13:50



фото: Всеволод Дидковский фото: Всеволод Дидковский

Информация о том, что мужчина ножом протыкает колеса припаркованных автомобилей, незамедлительно была передана наружным патрулям полиции. В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан. Им оказался 25-летний безработный ижевчанин, он находился в состоянии опьянения.По факту умышленного повреждения имущества правоохранители возбудили уголовное дело. Объяснить свой поступок мужчина не смог. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.На сегодняшний день установлено 8 потерпевших. Сумма ущерба устанавливается. УМВД России по г. Ижевску просит владельцев пострадавших машин обратиться в полицию по телефонам: 02 (с мобильных – 102) или в дежурную часть отдела полиции №3: (3412) 698-002.