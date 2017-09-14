Ижевчанин проткнул ножом колеса на 15 автомобилях

Опубликована: Сегодня 13:50

фото: Всеволод Дидковский
Пьяный житель Ижевска повредил ножом колеса на 15 автомобилях. О подозрительном человеке во дворе дома по ул. Коммунаров сообщили бдительные горожане.

Информация о том, что мужчина ножом протыкает колеса припаркованных автомобилей, незамедлительно была передана наружным патрулям полиции. В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан. Им оказался 25-летний безработный ижевчанин, он находился в состоянии опьянения.

По факту умышленного повреждения имущества правоохранители возбудили уголовное дело. Объяснить свой поступок мужчина не смог. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

На сегодняшний день установлено 8 потерпевших. Сумма ущерба устанавливается. УМВД России по г. Ижевску просит владельцев пострадавших машин обратиться в полицию по телефонам: 02 (с мобильных – 102) или в дежурную часть отдела полиции №3: (3412) 698-002.



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