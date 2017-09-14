Кандидата в главы Удмуртии от ЛДПР Тимура Ягафарова могут сурово наказать

Опубликована: Сегодня 15:15

Начальник 1-го отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин сообщил, что в ролике представителя ЛДПР обнаружены признаки нарушения правил дорожного движения. 

Так, сайт СУСАНИН пишет, что сидящий за рулем ГАЗ-21 ("Волги") Тимур Ягафаров проезжает по улице Наговицына в Ижевске, въезд на которую со стороны улицы Коммунаров ограничен знаком "кирпич", то есть с этой стороны въезжать вообще нельзя. На перекрестке с улицей Пушкинской стоит знак "Сквозной проезд запрещен". Но "Волга" под управлением Ягафарова за время съемок проехала улицу неоднократно и насквозь, и, похоже, вырулила на Коммунаров.

"Милок, только у меня денег немного, пенсии то сейчас маленькие..." - говорит старческий голос за кадром. В ответ Ягафаров рассказывает, что это "... потому что чиновники жируют". Вместе с тем, если в "Берегись автомобиля" благородный разбойник крал двадцать первые "Волги", чтобы помогать детскому дому и наказывать других преступников, то политик из ЛДПР сделал это, чтобы выиграть выборы. Правда, занял он лишь четвертое место.

Теперь дело полиции - выяснить, сколько у Тимура Ягафарова есть денег на штрафы и можно ли его вообще привлечь за нарушение правил дорожного движения.



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