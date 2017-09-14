Полиция Москвы получит электромотоциклы от ижевского концерна "Калашников"

Опубликована: Сегодня 14:33



фото: kalashnikov.com фото: kalashnikov.com

В "Калашникове" рассказали, что максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.Игры Чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В столице пройдет 12 встреч, включая матч-открытие, полуфинал и финал.