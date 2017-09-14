Полиция Москвы получит электромотоциклы от ижевского концерна "Калашников"

Опубликована: Сегодня 14:33

фото: kalashnikov.com
От 30 до 50 электромотоциклов производства концерна "Калашников" может получить полиция Москвы перед Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 в России. Как сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой, предназначенной для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб.

В "Калашникове" рассказали, что максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.

Игры Чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В столице пройдет 12 встреч, включая матч-открытие, полуфинал и финал.



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