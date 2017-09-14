В глубоководной пещере Сочи больше суток ищут дайвера из Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:29



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«Сочинские спасатели провели поисковые работы только сухой части пещеры. Дайвера не нашли», - сообщил представитель пресс-службы Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. По его словам, в пещере много озер, поэтому поисковые работы необходимо проводить под водой, а у спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда нет допуска для проведения глубоководных водолазных работ в пещере.Вместе с пропавшим дайвером была группа спелеологов, которые, скорее всего, продолжают поиски Владимира Федорова.Узнав о пропаже коллеги, в Сочи выехали дайверы из Ижевска. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил инструктор клуба «ИжДайв» Александр Самойленко. «Мы отправились втроем на поиски, поехали на своей машине, с компрессорами, с баллонами. Все пока по-прежнему, мы звонили буквально час назад, первая группа уже ныряет, вторая группа на подъезде. Результатов пока никаких нет. Будем там поздно вечером, поэтому раньше завтра, наверное, информации не будет», - сказал Самойленко.В марте 2017 года Владимир Федоров установил рекорд. Он добрался до дна самой глубокой пещеры в России, которая расположена под Голубым озером в Чусовском районе Пермского края