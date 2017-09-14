В глубоководной пещере Сочи больше суток ищут дайвера из Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:29

фото: Prodominikany.ru
Более суток в Сочи не могут председателя союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова. Как пишет «Сусанин», дайвер спустился в один из участков Воронцовских пещер, протяженность которой 11 км, во вторник, 12 сентября. Он планировал пройти 450 м, но не поднялся на поверхность в намеченное время.

«Сочинские спасатели провели поисковые работы только сухой части пещеры. Дайвера не нашли», - сообщил представитель пресс-службы Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. По его словам, в пещере много озер, поэтому поисковые работы необходимо проводить под водой, а у спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда нет допуска для проведения глубоководных водолазных работ в пещере.

Вместе с пропавшим дайвером была группа спелеологов, которые, скорее всего, продолжают поиски Владимира Федорова.

Узнав о пропаже коллеги, в Сочи выехали дайверы из Ижевска. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил инструктор клуба «ИжДайв» Александр Самойленко. «Мы отправились втроем на поиски, поехали на своей машине, с компрессорами, с баллонами. Все пока по-прежнему, мы звонили буквально час назад, первая группа уже ныряет, вторая группа на подъезде. Результатов пока никаких нет. Будем там поздно вечером, поэтому раньше завтра, наверное, информации не будет», - сказал Самойленко.

В марте 2017 года Владимир Федоров установил рекорд. Он добрался до дна самой глубокой пещеры в России, которая расположена под Голубым озером в Чусовском районе Пермского края


Теги
алкоголь ветеран МЧС футбол Голливуд убийство промышленность банк образование фестиваль рейтинг оружие видео Ува пожар штраф туризм Дмитрий Медведев Интернет СМИ Можга Балезино лес музыка религия розыск ДТП здоровье занятость Игра животные праздник погода Россия ЖКХ Ижавто пенсия молодежь Новый год/Рождество пристав дети Украина безопасность СКП выборы ремонт творчество прокуратура армия торговля ГИБДД Малая Пурга телевидение Александр Волков Ижевск долг Завьялово Сарапул бизнес семья мода Москва бюджет США самолет физкультура полиция Удмуртия технологии ГЖД Воткинск кино Глазов хоккей Госсовет УР финансы преступление правительство дороги траур зоопарк Владимир Путин конкурс инвалид медицина вода суд природа выставка школа депутат МВД спортсмен транспорт строительство наркотики звезда свадьба терроризм ИжГТУ
Все теги
Яндекс.Погода