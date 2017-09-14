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Оставив карту в банкомате, ижевчанка лишилась только что внесенных денег
Опубликована: Сегодня 17:19 Забыв свою карту в банкомате, жительница Ижевска лишилась 10 тыс рублей. В одном из отделений банка на ул. Советской она положила на счет 11 тыс рублей и ушла, оставив карту в устройстве.
Этим воспользовалась следующая клиентка: она сняла 10 тыс рублей со счета потерпевшей, а карту передала сотрудникам банка. Полицейские задержали 51-летнюю злоумышленницу и возбудили в отношении нее уголовное дело. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.