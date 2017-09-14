Нездоровый образ жизни вызывает кариес

Опубликована: Сегодня 18:16



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Специалисты взяли мазки с ротовой полости у близнецов 5-11 лет, из которых 205 были однояйцевыми, а 280 — разнояйцевыми. Это позволило ученым выявить различия в генетических особенностях орального микробиома групп детей, развивающихся в сходных условиях.Ученые обнаружили, что некоторая часть микрофлоры наследуется, однако совсем не та, которая связана с возникновением заболеваний зубов. Специалисты заметили, что с течением времени доля передающихся от родителей детям микробов снижается, тогда как число микроорганизмов, связанных с окружающей средой, растет. В частности, за содержание в полости рта стрептококков, с которыми связано развитие кариеса, отвечали внешние, а не наследственные, факторы.Эксперты рекомендуют начинать уход за ротовой полостью ребенка еще до появления зубов. Размножению бактерий на зубах способствует, по мнению ученых, употребление сахара, а в качестве профилактики рекомендуется чистить зубы не реже двух раз в день.