Американцы испугались образа Владимира Путина, возникшего в урагане «Ирма»

Опубликована: Сегодня 08:30



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Как отметили большое количество американцев, впереди облаков плыл облик самого российского лидера Владимира Путина. Некоторые были на самом деле напуганы, другие считают, что это Россия подает таким образом Америке какое-то знаки. Впрочем, более здравомыслящие американцы начали писать, что у их соотечественников присутствует самая настоящая паранойя, связанная с Россией и ее руководителем.Между тем, многие СМИ подогревают истерию относительно наличия у России климатического оружия, способного обрушивать ураганы на территорию США. В частности, издание Liberty Beacon опубликовало статью, в которой говорится, что российские ученые уже способны управлять погодой, а Кремль это использует и обрушивает на Америку разрушительную стихию. По мнению издания, Россия уже имеет возможность уничтожить всю планету.