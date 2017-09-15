В Сочи нашли тело дайвера из Удмуртии Владимира Федорова

Опубликована: Сегодня 09:18

фото: 100-bal.ru
В Воронцовских пещерах Сочи на глубине 42 метра нашли тело Владимира Федорова, председателя союза дайверов Удмуртии. Как пишет "Сусанин", работы по его извлечению из воды пройдут в пятницу. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Напомним, дайвер спустился в один из участков Воронцовских пещер, протяженность которой 11 км, во вторник, 12 сентября. Он планировал пройти 450 м, но не поднялся на поверхность в намеченное время.


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