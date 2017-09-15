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В Сочи нашли тело дайвера из Удмуртии Владимира Федорова
Опубликована: Сегодня 09:18 В Воронцовских пещерах Сочи на глубине 42 метра нашли тело Владимира Федорова, председателя союза дайверов Удмуртии. Как пишет "Сусанин", работы по его извлечению из воды пройдут в пятницу. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
Напомним, дайвер спустился в один из участков Воронцовских пещер, протяженность которой 11 км, во вторник, 12 сентября. Он планировал пройти 450 м, но не поднялся на поверхность в намеченное время.