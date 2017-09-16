Ученые выяснили, почему женщины не хотят заниматься сексом

Опубликована: 15 Сентября 2017 г. 18:27

фото: Ninaroesner.com
Причину, по которой у женщин чаще, чем у мужчин, отсутствует интерес к сексу, определили ученые из шотландского университета в Глазго и их коллеги из английского в Саутгемптоне. Как сообщает Ren.tv, работа исследователей опубликована на страницах издания BMJ Journal.

В исследовании участвовали почти 5 тыс мужчин и почти 7 тыс женщин в возрасте от 16 до 74 лет, которые на протяжении жизни вступали в отношения с одним или более партнерами. Среди волонтеров провели анкетирование, в котором добровольцы отвечали, как часто у них случаются долговременные – более трех месяцев – периоды сниженного интереса к сексу. Также респонденты рассказали об уровне удовлетворенности отношениями и сообщили о проблемах, имеющих отношение к личной жизни.

Выяснилось, что у приблизительно 34% женщин были периоды длительного снижения либидо в течение предшествующего исследованию года. Среди мужчин об этом рассказали 15% человек. При этом причины отсутствия сексуального влечения, в основном, были схожими у обеих групп и вызывались возрастными изменениями организма, а также депрессией, инфекционными заболеваниями и актами сексуального принуждения.

Однако ученые выявили и отличия. Так, только среди женщин долговременное отсутствие половой активности было вызвано беременностью, наличием маленьких детей и различным уровнем сексуальной активности у обоих партнеров. Кроме того, на это влияли негативные воспоминания о первом сексуальном опыте.


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