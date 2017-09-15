Несовершеннолетний житель Можгинского района надругался над 10-летним мальчиком

Опубликована: Сегодня 10:07



фото: Rusargument.ru фото: Rusargument.ru

Выяснилось, что выпив алкогольные напитки, подросток подошел к детям, которые играли в самодельном деревянном домике. Накинув 10-летнему мальчику шнур на шею, парень стал затягивать петлю и, угрожая убийством, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.Кроме лишения свободы суд решил, что молодой злоумышленник будет принудительно наблюдаться и лечиться у врача-психиатра.