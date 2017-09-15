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Несовершеннолетний житель Можгинского района надругался над 10-летним мальчиком
Опубликована: Сегодня 10:07 Несовершеннолетний житель Можгинского района по решению суда на три года отправится в в воспитательную колонию за надругательство над ребенком. 15-летнего преступника признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Выяснилось, что выпив алкогольные напитки, подросток подошел к детям, которые играли в самодельном деревянном домике. Накинув 10-летнему мальчику шнур на шею, парень стал затягивать петлю и, угрожая убийством, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.
Кроме лишения свободы суд решил, что молодой злоумышленник будет принудительно наблюдаться и лечиться у врача-психиатра.