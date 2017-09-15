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Инаугурация главы Удмуртии состоится 18 сентября
Опубликована: Сегодня 11:12 Торжественная церемония вступления Александра Бречалова в должность Главы Удмуртской Республики состоится 18 сентября. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, он принесет присягу на заседании первой сессии Государственного Совета республики шестого созыва.
Церемония пройдёт в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского. В мероприятии примет участие полпред Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Напомним, на досрочных выборах руководителя региона 10 сентября Александр Бречалов набрал 78,16 процента голосов избирателей.