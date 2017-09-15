В лондонском метро прогремел взрыв

Опубликована: Сегодня 12:08

фото: twitter.com/DanHolden85
В метро Лондона произошел взрыв, несколько человек пострадали. По предварительным данным жертв в результате происшествия нет. Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел на подземном участке одной из старейших в Лондоне линии Дистрикт (Илинг-Ампинстер) на платформе Парсонс-Грин.

Взрыв прогремел в 8:21 утра (10:21 мск) в вагоне поезда, проезжавшего в этот момент по станции Parsons Green. Судя по фото, взорвалось содержимое пластикового ведра. Состав, в котором произошел взрыв, загорелся. К месту инцидента приехали пожарные и полиция. Причины взрыва пока не ясны. Очевидцы сообщают, что в вагоне взорвался контейнер, который стоял у двери в вагон поезда.

Несколько находившихся в вагоне пассажиров получили ожоги, еще несколько человек пострадали во время возникшей при панике давки.

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Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door.



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