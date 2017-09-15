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Главой Балезинского района избран Юрий Новойдарский
Опубликована: Сегодня 13:14 Бывшего начальника объекта по уничтожению химического оружия в Кизнере Юрия Новойдарского избрали главой Балезинского района. Как рассказали информагентству «Сусанин» в приемной муниципалитета, на тайном голосовании за Новойдарского проголосовали 22 из 26 присутствовавших депутатов районного совета.
«Полномочия он получил уже сегодня. К обязанностям приступит, вероятно, во вторник», - пояснили корреспонденту информагентства.
Напомним, на должность главы района претендовали еще два кандидата - председатель совета депутатов Дебёсского района Ольга Степанова и начальник отдела «Уралнефтесервис» Роман Соловьев (Пермский край).