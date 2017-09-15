В воскресенье на набережную Ижевского пруда не пустят автомобили

Опубликована: Сегодня 14:41



фото: M24.ru фото: M24.ru

Запрет будет действовать с 9:00 до 16:00 в обоих направлениях на участке от улицы Милиционная до лестничного марша, ведущего к монументу «Навеки с Россией».Забег начнется в 11:00. В соревнованиях могут принять участие все желающие, нужно лишь иметь медицинский допуск.