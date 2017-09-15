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В воскресенье на набережную Ижевского пруда не пустят автомобили
Опубликована: Сегодня 14:41 В воскресенье, 17 сентября, на набережной Ижевского пруда временно ограничат движение транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города, связано это с проведением традиционного массового легкоатлетического забега «Динамовская миля».
Запрет будет действовать с 9:00 до 16:00 в обоих направлениях на участке от улицы Милиционная до лестничного марша, ведущего к монументу «Навеки с Россией».
Забег начнется в 11:00. В соревнованиях могут принять участие все желающие, нужно лишь иметь медицинский допуск.
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