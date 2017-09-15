В Сарапуле мотоциклист погиб в ДТП на встречной

Опубликована: Сегодня 15:31



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

31-летний мужчина на мотоцикле «Сузуки» начал обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нива Шевроле», который поворачивал налево. После этого мотоциклист въехал в припаркованные автомобили «Хенде» и «Тойота», и в результате получил травм, несовместимые с жизнью.