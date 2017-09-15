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В Сарапуле мотоциклист погиб в ДТП на встречной
Опубликована: Сегодня 15:31 Мотоциклист получил смертельную травму, попав в ДТП в Сарапуле. Произошло это 14 сентября в 15.30 напротив дома №8 по улице Советская.
31-летний мужчина на мотоцикле «Сузуки» начал обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нива Шевроле», который поворачивал налево. После этого мотоциклист въехал в припаркованные автомобили «Хенде» и «Тойота», и в результате получил травм, несовместимые с жизнью.