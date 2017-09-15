Михаил Тарасов отработал последний день в должности заместителя главы администрации Ижевска

Опубликована: Сегодня 16:29



фото: expert17.ru фото: expert17.ru

Напомним, пост заместителя главы администрации Ижевска по социальным вопросам Тарасов занимал с 29 февраля 2016 года. До этого он возглавлял Управление благоустройство и транспорта администрации столицы региона