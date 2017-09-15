Михаил Тарасов отработал последний день в должности заместителя главы администрации Ижевска

Опубликована: Сегодня 16:29

фото: expert17.ru
Заместитель главы администрации Ижевска Михаил Тарасов покинет свой пост. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, свои полномочия он сложит уже в пятницу, 15 сентября, «в связи с переходом на другую работу». Уже известно, что Михаил Тарасов переедет в Севастополь.

Напомним, пост заместителя главы администрации Ижевска по социальным вопросам Тарасов занимал с 29 февраля 2016 года. До этого он возглавлял Управление благоустройство и транспорта администрации столицы региона


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