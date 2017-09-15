В Ижевске пропала 15-летняя девочка

Опубликована: Сегодня 17:28



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, лицо смуглое, волосы темно-русые, прямые. Одета: куртка кожаная короткая коричневого цвета, серые спортивные штаны, черные кроссовки. Телефона у нее с собой нет.Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей, просим незамедлительно сообщить по тел. ПСО Регион 18: 8-951-195-29-71 либо в полицию, по тел. 02.