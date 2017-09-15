В Ижевске пропала 15-летняя девочка

Опубликована: Сегодня 17:28

фото: vk.com/psoregion18
В Ижевске разыскивают девочку, которая ушла из дома 11 сентября. 15 летняя Чуева Катя вечером, около 20:00, вышла из дома, и с того момента о ней ничего не известно.

Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, лицо смуглое, волосы темно-русые, прямые. Одета: куртка кожаная короткая коричневого цвета, серые спортивные штаны, черные кроссовки. Телефона у нее с собой нет.

Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей, просим незамедлительно сообщить по тел. ПСО Регион 18: 8-951-195-29-71 либо в полицию, по тел. 02.


Теги
футбол музыка мода алкоголь убийство прокуратура кино инвалид бизнес Ижевск творчество правительство финансы оружие ЖКХ суд Сарапул погода конкурс видео религия промышленность розыск дороги рейтинг банк Госсовет УР Завьялово безопасность полиция Александр Волков медицина преступление школа Украина наркотики Удмуртия ДТП фестиваль молодежь технологии торговля занятость Россия лес ИжГТУ ГЖД депутат Голливуд Ува МВД телевидение Дмитрий Медведев Можга армия спортсмен Малая Пурга Глазов строительство праздник ветеран СМИ самолет зоопарк выборы хоккей дети бюджет СКП выставка Новый год/Рождество ГИБДД природа семья долг звезда Интернет физкультура штраф Игра Воткинск Москва траур транспорт МЧС Ижавто животные ремонт вода пенсия пожар США Балезино Владимир Путин пристав здоровье терроризм образование туризм свадьба
Все теги
Яндекс.Погода