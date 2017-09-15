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В Ижевске пропала 15-летняя девочка
Опубликована: Сегодня 17:28 В Ижевске разыскивают девочку, которая ушла из дома 11 сентября. 15 летняя Чуева Катя вечером, около 20:00, вышла из дома, и с того момента о ней ничего не известно.
Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, лицо смуглое, волосы темно-русые, прямые. Одета: куртка кожаная короткая коричневого цвета, серые спортивные штаны, черные кроссовки. Телефона у нее с собой нет.
Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей, просим незамедлительно сообщить по тел. ПСО Регион 18: 8-951-195-29-71 либо в полицию, по тел. 02.