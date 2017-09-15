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«Воткинские термы» могут стать народным брендом №1 в России.
Опубликована: Сегодня 17:38 Национальная франчайзинговая премия «Голден Бренд» может быть присуждения «Воткинским Термам.»
Центр здоровья и отдыха «Воткинские термы» стали победителем первого этапа голосования и вошли в тройку финалистов.
Станут ли «Воткинские термы» народным брендом №1 в России, зависит от результатов голосования на втором этапе. Чтобы «Термы» стали всероссийским брендом, необходимо проголосовать за них второй раз. Прямая ссылка для голосования будет активна включительно до 21 сентября 2017.