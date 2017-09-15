«Воткинские термы» могут стать народным брендом №1 в России.

Опубликована: Сегодня 17:38

Национальная франчайзинговая премия «Голден Бренд» может быть присуждения «Воткинским Термам.»

Центр здоровья и отдыха «Воткинские термы» стали победителем первого этапа голосования и вошли в тройку финалистов. 

Станут ли «Воткинские термы» народным брендом №1 в России, зависит от результатов голосования на втором этапе. Чтобы «Термы» стали всероссийским брендом, необходимо проголосовать за них второй раз. Прямая ссылка для голосования будет активна включительно до 21 сентября 2017.


Теги
ГЖД США Ижавто штраф депутат физкультура ЖКХ ветеран самолет природа убийство Голливуд выставка школа промышленность пенсия конкурс бизнес полиция инвалид правительство выборы животные Москва Завьялово образование фестиваль Воткинск кино пристав строительство долг музыка преступление МЧС СКП прокуратура звезда лес туризм Александр Волков рейтинг молодежь траур здоровье Россия Сарапул вода видео Ижевск Балезино ГИБДД Глазов занятость ИжГТУ бюджет Малая Пурга погода дети дороги транспорт пожар розыск СМИ медицина суд Госсовет УР Можга торговля семья финансы алкоголь ДТП Интернет свадьба Новый год/Рождество Удмуртия терроризм Владимир Путин банк футбол хоккей МВД армия праздник телевидение безопасность Игра оружие зоопарк мода ремонт религия спортсмен Украина Ува Дмитрий Медведев технологии наркотики творчество
Все теги
Яндекс.Погода