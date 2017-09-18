Житель Удмуртии сбежал, устроив в Татарстане смертельное ДТП

Опубликована: 16 Сентября 2017 г. 14:02

фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Управляющий трактором житель Удмуртии сбежал с места ДТП, в котором погиб человек. Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану, инцидент произошел 15 сентября в селе Верхний Такерман Мензелинского района.

По сообщению на единый номер 112 на место происшествия выехали экстренные службы и обнаружили перевернувшийся трактор «МТЗ-1221» с прицепом. Внутри находился погибший пассажир – 59-летний житель Челнов. 48-летний житель Удмуртии, который управлял трактором на момент ДТП, скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД.


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