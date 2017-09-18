Страдающая провалами памяти женщина пропала под Ижевском

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Как сообщается в группе ПСО "Регион 18" (Поиск пропавших людей Ижевск), пропавшая перенесла инсульт и страдает провалами памяти, отчего вряд ли сможет выбраться из леса самостоятельно. На ее поиски уже несколько раз выезжали волонтеры и спасатели, но результатов это не дало.Людмила Аркадьевна была одета в черный халат, резиновые сапоги коричневого цвета, на голове светлый платок. Телефона при себе у нее нет.