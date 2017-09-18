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Страдающая провалами памяти женщина пропала под Ижевском
Опубликована: Сегодня 08:30 Жители Ижевска разыскивают пропавшую в субботу женщину. 67-летняя Кузьмина Людмила Аркадьевна 16 сентября ушла за грибами в лес и заблудилась.
Как сообщается в группе ПСО "Регион 18" (Поиск пропавших людей Ижевск), пропавшая перенесла инсульт и страдает провалами памяти, отчего вряд ли сможет выбраться из леса самостоятельно. На ее поиски уже несколько раз выезжали волонтеры и спасатели, но результатов это не дало.
Людмила Аркадьевна была одета в черный халат, резиновые сапоги коричневого цвета, на голове светлый платок. Телефона при себе у нее нет.