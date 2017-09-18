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В Ижевске водитель иномарки сбежал, устроив ДТП с мотоциклом
Опубликована: Сегодня 09:18 Столкновение мотоцикла и иномарки произошло в Ижевске в минувшее воскресенье, 17 сентября. На участке улицы Гагарина, между ул. Московская и ЖД-вокзалом, водитель автомобиля «Volkswagen Golf» начал поворачивать налево, не пропустив двигавшийся по встречной полосе транспорт.
Очевидцы происшествия написали в группе ИГГС, что, предположительно, водитель легковушки был пьян, потому что сразу сбежал с места ДТП, скрывшись во дворах.
«Водитель автомобиля «Volkswagen Golf» пешком скрылся с места происшествия, бросив свой автомобиль, спустя некоторое время на место ДТП прибыла супруга сбежавшего водителя (находившаяся на сроке беременности). Мотоциклист отделался ссадинами, переломом кисти и лёгкой черепно-мозговой травмой», - отмечается в посте.
Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства аварии.