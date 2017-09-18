В Ижевске водитель иномарки сбежал, устроив ДТП с мотоциклом

Опубликована: Сегодня 09:18



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Очевидцы происшествия написали в группе ИГГС, что, предположительно, водитель легковушки был пьян, потому что сразу сбежал с места ДТП, скрывшись во дворах.«Водитель автомобиля «Volkswagen Golf» пешком скрылся с места происшествия, бросив свой автомобиль, спустя некоторое время на место ДТП прибыла супруга сбежавшего водителя (находившаяся на сроке беременности). Мотоциклист отделался ссадинами, переломом кисти и лёгкой черепно-мозговой травмой», - отмечается в посте.Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства аварии.