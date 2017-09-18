В Ижевске перенесут остановку «Поликлиника Нефтяников»

Опубликована: Сегодня 10:10



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

Как сообщается в пресс-релизе, в целях повышения безопасности дорожного движения остановочный комплекс перенесут от здания № 37, и теперь он будет располагаться у дома №43 на улице Сабурова. Вместе с остановкой перенесут и дорожные знаки 5.16 «Место остановки автобусов и троллейбусов», нанесут соответствующую дорожную разметку и обустроят остановочную площадку.