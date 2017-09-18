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В Ижевске перенесут остановку «Поликлиника Нефтяников»
Опубликована: Сегодня 10:10 Власти Ижевска приняли решение перенести остановку «Поликлиника Нефтяников», расположенную на улице Сабурова по ходу движения в центр. Соответствующее распоряжение подписал первый замглавы администрации Ижевска Ильдаром Бикбулатовым и опубликовано на официальном сайте города.
Как сообщается в пресс-релизе, в целях повышения безопасности дорожного движения остановочный комплекс перенесут от здания № 37, и теперь он будет располагаться у дома №43 на улице Сабурова. Вместе с остановкой перенесут и дорожные знаки 5.16 «Место остановки автобусов и троллейбусов», нанесут соответствующую дорожную разметку и обустроят остановочную площадку.