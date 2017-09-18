Ночью в Ижевске эвакуировали два торговых центра и гостиницу

Опубликована: Сегодня 11:02

Цитирую: "Бывший глава центра общественных связей ФСБ России Александр Михайлов в разговоре с РБК не согласился с версией о зарубежном следе. "Все это началось с обыкновенного хулиганства, затем превратилось в массовый флешмоб, а потом - в террористическую угрозу", - считает генерал-майор ФСБ в отставке. "Массовые звонки парализуют работу силовых структур, предприятий, магазинов, кинотеатров и так далее.