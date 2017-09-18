Ночью в Ижевске эвакуировали два торговых центра и гостиницу

Опубликована: Сегодня 11:02

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В Ижевске в ночь на 18 сентября после сообщения неизвестного эвакуировали два торговых центра и гостиницу. Как сообщили информагентству «Сусанин» в пресс-службе Росгвардии по Удмуртской Республике, на место выезжали спецслужбы, но информация о минировании не подтвердилась.

Сообщение о взрывных устройствах в торговом центре «Сигма», торгово-развлекательным центре «Талисман» и отеле «Дерябин» поступило минувшей ночью. Посетителей и персонал эвакуировали. «По всем заявленным вызовам у нас выезжала саперная группа ОМОН, проводилась проверка, взрывных устройств не обнаружено», - отметили в силовом ведомстве.

Напомним, что 16 и 17 сентября поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва 73 объектов в 13 городах России. Ночью в Москве эвакуировали более десяти торговых центров. Звонки о «минировании» поступают по всей России с 10 сентября.

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Цитирую: "Бывший глава центра общественных связей ФСБ России Александр Михайлов в разговоре с РБК не согласился с версией о зарубежном следе. "Все это началось с обыкновенного хулиганства, затем превратилось в массовый флешмоб, а потом - в террористическую угрозу", - считает генерал-майор ФСБ в отставке. "Массовые звонки парализуют работу силовых структур, предприятий, магазинов, кинотеатров и так далее.


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