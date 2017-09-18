Двое жителей Удмуртии погибли в субботних ДТП

Опубликована: Сегодня 11:59



фото: rostov.press фото: rostov.press

Другой случай произошел вечером в Глазовском районе на 8-м км автодороги г. Глазов – пос. Яр. 24-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил идущего по проезжей части дороги пешехода. 32-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.Всего за минувшие выходные на территории Удмуртии произошло 11 ДТП с пострадавшими, в которых 10 человек получили травмы, из них – один ребенок.