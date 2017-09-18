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Двое жителей Удмуртии погибли в субботних ДТП
Опубликована: Сегодня 11:59 Двое жителей Удмуртии погибли в ДТП в минувшую субботу, 16 сентября. Так, утром в Завьяловском районе 44-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, после чего его автомобиль перевернулся. Через несколько часов мужчина скончался в больнице.
Другой случай произошел вечером в Глазовском районе на 8-м км автодороги г. Глазов – пос. Яр. 24-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил идущего по проезжей части дороги пешехода. 32-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.
Всего за минувшие выходные на территории Удмуртии произошло 11 ДТП с пострадавшими, в которых 10 человек получили травмы, из них – один ребенок.