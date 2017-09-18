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В Удмуртии сбитый поездом подросток получил смертельную травму
Опубликована: Сегодня 12:48 Сбитый грузовым поездом несовершеннолетний житель Удмуртии погиб на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте СК России, трагедия произошла в минувшую субботу, 16 сентября, на перегоне Можга – Пычас.
«Машинист, увидев несовершеннолетнего в габаритах поезда, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось», - уточняется в сообщении.
15-летний мальчик, страдающий расстройством слуха, получил смертельную травму. На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. Выяснилось, что состав не был оборудован видеорегистратором. На данный момент устанавливаются всех обстоятельства происшествия.