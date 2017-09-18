В Удмуртии сбитый поездом подросток получил смертельную травму

Опубликована: Сегодня 12:48

фото: автора
Сбитый грузовым поездом несовершеннолетний житель Удмуртии погиб на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте СК России, трагедия произошла в минувшую субботу, 16 сентября, на перегоне Можга – Пычас.

«Машинист, увидев несовершеннолетнего в габаритах поезда, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось», -  уточняется в сообщении.

15-летний мальчик, страдающий расстройством слуха, получил смертельную травму. На месте происшествия выехала следствен­но-оперативная группа следователей и криминалистов. Выяснилось, что состав не был оборудован видеорегистратором. На данный момент устанавливаются всех ­обстоятельства происшествия.


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