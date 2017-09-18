К 2019 году МРОТ сравняется с прожиточным минимумом

Опубликована: Сегодня 13:37

фото: takt-tv.ru
Минимальный размер оплаты труда в Удмуртии должен вырасти до величины прожиточного минимума. Соответствующий законопроект уже подготовило федеральное правительство. Как пишет «Сусанин», об этом рассказал журналистам депутат Госдумы от республики Андрей Исаев.

С 1 января 2018 года МРОТ должен составить 85% от прожиточного минимума, с 1 января 2019 года – 100%. В связи с этим ожидается рост нагрузки на бюджеты всех уровней. «Да, расчеты такие в правительстве существуют, но могу сказать, что правительство представило президенту отчет о том, что средств хватит. И федерального, и регионального, и местного бюджетов», - отметил Исаев.

По его словам, повышение МРОТ ведет к росту легальной заработной платы. «Чем выше будет доля, которую он (работающий – прим.ред.) будет легально получать по ведомости, тем выше будут отчисления НДФЛ, отчисления в пенсионный фонд, а значит, соответственно, снизится потребность в дотациях федерального бюджета», - сказал Исаев.

Отмечается, что с 1 июля 2017 года с учетом районного коэффициента МРОТ в Удмуртии составляет 8 970 рублей. По итогам второго квартала величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 8 934 рубля, для трудоспособного населения – 9 468 рублей, пенсионеров – 7 286 рублей, детей – 8 964 рубля.


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