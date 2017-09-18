Утвержден график выходных и праздничных дней на 2018 год

Опубликована: Сегодня 14:51



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«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно», — отметили в ведомстве. Получится, что россияне отдохнут с 8-го по 11 марта.Кроме того, министерство хочет сделать нерабочими 30 апреля (понедельник) за счет субботы, 28 апреля. Поскольку 1 мая и так праздник, а 29 апреля — воскресенье, выходными станут сразу четыре дня. 9 мая традиционно работать не нужно.По плану Минтруда, в июне трудиться не надо будет 10 числа (воскресенье), а также 11-го и 12-го. При этом суббота, 9 июня, станет рабочей.31 декабря 2018 года, которое приходится на понедельник, собрались сделать выходным, однако в субботу, 29 декабря, придется выйти на работу.Что касается ближайших январских праздников, то отдыхать можно будет с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го. В феврале россияне смогут «гулять» с 23 по 25 число, а в ноябре — с 3-го по 5-е.