На 10 лет лишилась свободы жительница Сарапула, продававшая наркотики

Опубликована: Сегодня 15:45

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Десять лет лишения свободы получила жительница Сарапула за незаконный оборот наркотиков. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ранее женщина уже осуждалась за аналогичные преступления, но реального срока заключения не получала.

Сарапульский городской суд признал виновной 33-летнюю сарапульчанку виновной по п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном размере), ч. 1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств).
 
Выяснилось, что у женщины есть ребенок, и за ранее совершенные преступления, из принципа гуманности, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения её ребенком 14-летнего возраста.

Несмотря на это, злоумышленница продолжила участвовать в незаконном обороте наркотиков, что привело к назначению ей наказания в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.


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