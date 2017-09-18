На 10 лет лишилась свободы жительница Сарапула, продававшая наркотики

Опубликована: Сегодня 15:45



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Сарапульский городской суд признал виновной 33-летнюю сарапульчанку виновной по п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном размере), ч. 1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств).Выяснилось, что у женщины есть ребенок, и за ранее совершенные преступления, из принципа гуманности, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения её ребенком 14-летнего возраста.Несмотря на это, злоумышленница продолжила участвовать в незаконном обороте наркотиков, что привело к назначению ей наказания в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.