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Александр Бречалов вступил в должность главы Удмуртской Республики
Опубликована: Сегодня 16:38 В Ижевске прошла церемония вступления в должность главы Удмуртской Республики Александра Бречалова. Мероприятие состоялось в понедельник, 18 сентября, в театре оперы и балета в рамках первой сессии Госсовета республики.
Александр Бречалов принес присягу на русском и удмуртском языках. Как пишет «Сусанин», прямую трансляцию инаугурации организовала ТРК «Моя Удмуртия».
Вот как звучат слова присяги главы Удмуртской Республики:«Клянусь при осуществлении полномочий главы Удмуртской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Удмуртской Республики и законы Удмуртской Республики, верно служить народу».