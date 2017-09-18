В Ижевске водитель такси с пассажирами попал в ДТП

Опубликована: Сегодня 17:26



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Wall Когда настанет тот день ,когда эти хмыри синие все размотаются об столбы и деревья?

Кроме водителя такси, пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, в автомобиле были пассажиры в таком же состоянии. К счастью, никто не пострадал.