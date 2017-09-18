В Ижевске водитель такси с пассажирами попал в ДТП

Опубликована: Сегодня 17:26

фото: vk.com/udmurtiya18rus
На окраине Ижевска нетрезвый водитель такси с пассажирами попал в ДТП. Как сообщается в группе ИГГС соцсети ВКонтакте, «Лада Веста» залетела на металлический отбойник. Произошло это в воскресенье, 17 сентября, около 21.30 на перекрёстке объездной и улицы Трактовой, возле кафе «Встреча».

Кроме водителя такси, пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, в автомобиле были пассажиры в таком же состоянии. К счастью, никто не пострадал.




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