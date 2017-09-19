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Более 15 килограммов наркотических средств уничтожили в Ижевске
Опубликована: 18 Сентября 2017 г. 18:19 Более 15 килограммов наркотических средств синтетического и растительного происхождения (героин, марихуана, амфетамин, опий, гашиш, маковая солома и другие) было уничтожено в Ижевске сотрудниками полиции совместно с представителями здравоохранения и Роспотребнадзора. Все эти вещества, включая психотропные вещества и их прекурсоры, являлись вещественными доказательствами более чем по 270 уголовным делам и материалам.
В огне также сгорели коробки, конверты с наркотиками и химическими веществами, которые являются необходимыми компонентами для изготовления наркотиков, приспособления для изготовления и потребления: курительные трубки, шприцы, бутылки с жидкостями, электронные весы, изъятые сотрудниками полиции в ходе личных досмотров граждан, автотранспортных средств, при проведении обысков, выявлении притонов.