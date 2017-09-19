Один человек погиб и трое пострадали в вечернем ДТП под Ижевском

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Смертельное ДТП произошло вчера, 18 сентября на трассе Ижевск - Можга. Как рассказал руководитель первого отдела Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике Вычужанин Вениамин Павлович «Сусанину», при столкновении «ВАЗ-2112» и «Лады Гранты» один человек погиб и еще трое пострадали.

Около 18:00 водитель «двенадцатой» выехал на встречную полосу и протаранил «Гранту». В результате аварии пассажир первого авто – мужчина около 25 лет – погиб на месте. Еще три человека – пассажиры «ВАЗ-2112» и «Лады Гранты» – попали в больницу. В числе пострадавших восьмилетний ребенок.

«Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, поэтому серьезных травм удалось избежать», - отметил Вычужанин. Обстоятельства и причины аварии в настоящее время выясняются.


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