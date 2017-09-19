Один человек погиб и трое пострадали в вечернем ДТП под Ижевском

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Около 18:00 водитель «двенадцатой» выехал на встречную полосу и протаранил «Гранту». В результате аварии пассажир первого авто – мужчина около 25 лет – погиб на месте. Еще три человека – пассажиры «ВАЗ-2112» и «Лады Гранты» – попали в больницу. В числе пострадавших восьмилетний ребенок.«Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, поэтому серьезных травм удалось избежать», - отметил Вычужанин. Обстоятельства и причины аварии в настоящее время выясняются.