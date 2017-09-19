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Житель Завьяловского района погиб, решив распилить бочку из-под масла
Опубликована: Сегодня 09:21 Житель села Ягул Завьяловского района погиб, решив распилить 200-литровую пустую бочку, стоявшую у него во дворе с зимы. При резке емкости из-под автомобильного моторного масла произошло воспламенение остаточных паров. Отлетевшая крышка бочки ударила 45-летнего мужчину, отчего он в тот же день скончался в больнице.
По данному факту следователи начали проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.