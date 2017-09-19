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В страшном ДТП около Воткинска погибли четыре человека
Опубликована: Сегодня 10:12 В ночь на 19 сентября в ДТП на 4 км Объездной дороги города Воткинска погибли четыре человека. Около 3:30 столкнулись автомобили «Лада Приора» под управлением 25-летнего водителя и «BMW X3», за рулем которого был 35-летний мужчина.
В результате аварии погибли оба водителя, а также пассажир «Приоры» - девушка 1993 года рождения, и пассажир «BMW» - мужчина на вид 25-30 лет. Еще один находившийся в «БМВ» мужчина, 1983 года рождения, получил травмы и был госпитализирован.
В настоящее время все обстоятельства и причины аварии выясняются.