Самый секси: глава Удмуртии в лидерах голосования

Опубликована: Сегодня 11:03



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Отбор проходит только среди мужчин. Пока рейтинг сексуальных губернаторов возглавляет Антон Алиханов из Калининградской области, на втором месте Дмитрий Кобылкин из ЯНАО, третье место – Александр Бречалов, недавно вставший у руля Удмуртии.