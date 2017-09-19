Самый секси: глава Удмуртии в лидерах голосования

Опубликована: Сегодня 11:03

фото: facebook.com
Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в тройку претендентов на звание самого сексуального руководителя региона России. Голосование началось в понедельник, 18 сентября, в телеграмм-канале SexyGuber, и продлится до 25 сентября.

Отбор проходит только среди мужчин. Пока рейтинг сексуальных губернаторов возглавляет Антон Алиханов из Калининградской области, на втором месте Дмитрий Кобылкин из ЯНАО, третье место – Александр Бречалов, недавно вставший у руля Удмуртии.


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