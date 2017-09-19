Двух молодых воришек задержали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:14



фото: miasskiy.ru фото: miasskiy.ru

С конца июля по середину августа в ночное время из трех автомобилей были похищены бензопила, автомобильный аккумулятор, автомагнитола, 2 домкрата. Один из автомобилей был оборудован сигнализацией. Владельцы всех трех автомобилей обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Сумма ущерба составила почти 44 тыс рублей.Решения суда подозреваемые будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.