Двух молодых воришек задержали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:14

фото: miasskiy.ru
За серию краж из автомобилей в Ижевске задержали двух безработных местных жителей. Одному из них 22 года, второму – 21. Часть похищенного имущества у них изъята.

С конца июля по середину августа в ночное время из трех автомобилей были похищены бензопила, автомобильный аккумулятор, автомагнитола, 2 домкрата. Один из автомобилей был оборудован сигнализацией. Владельцы всех трех автомобилей обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Сумма ущерба составила почти 44 тыс рублей.

Решения суда подозреваемые будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


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