В Удмуртии приставы вышли на должника после ДТП с его иномаркой

Опубликована: Сегодня 13:29



фото: cent.devushkamm.ru фото: cent.devushkamm.ru

Мужчина приобрёл автомобиль «Джили» и разрешил прокатиться на авто сыну, но тот попал в ДТП. Данные по иномарке попали в сводку МВД по Удмуртской Республике, а оттуда и в службу судебных приставов.Судебный пристав-исполнитель Можгинского РОСП наложил арест на автомобиль и изъял его с помощью эвакуатора. В течение нескольких дней мужчина оплатил задолженность по двум исполнительным производствам, исполнительский сбор и услуги эвакуатора.