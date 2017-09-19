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В Удмуртии приставы вышли на должника после ДТП с его иномаркой
Опубликована: Сегодня 13:29 Должнику из Можгинского района пришлось оплатить взнос в гаражный кооператив и вернуть долг физическому лицу, чтобы не остаться без автомобиля. Таким образом приставы закрыли два исполнительных производства в связи с их фактическим исполнением.
Мужчина приобрёл автомобиль «Джили» и разрешил прокатиться на авто сыну, но тот попал в ДТП. Данные по иномарке попали в сводку МВД по Удмуртской Республике, а оттуда и в службу судебных приставов.
Судебный пристав-исполнитель Можгинского РОСП наложил арест на автомобиль и изъял его с помощью эвакуатора. В течение нескольких дней мужчина оплатил задолженность по двум исполнительным производствам, исполнительский сбор и услуги эвакуатора.