В Удмуртии приставы вышли на должника после ДТП с его иномаркой

Опубликована: Сегодня 13:29

фото: cent.devushkamm.ru
Должнику из Можгинского района пришлось оплатить взнос в гаражный кооператив и вернуть долг физическому лицу, чтобы не остаться без автомобиля. Таким образом приставы закрыли два исполнительных производства в связи с их фактическим исполнением.

Мужчина приобрёл автомобиль «Джили» и разрешил прокатиться на авто сыну, но тот попал в ДТП. Данные по иномарке попали в сводку МВД по Удмуртской Республике, а оттуда и в службу судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель Можгинского РОСП наложил арест на автомобиль и изъял его с помощью эвакуатора. В течение нескольких дней мужчина оплатил задолженность по двум исполнительным производствам, исполнительский сбор и услуги эвакуатора.


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