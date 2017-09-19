Двуликий Русинов: как опустошить район и вовремя уйти Опубликована: Сегодня 15:11

фото: myhouseyg.ru фото: myhouseyg.ru Когда главу региона снимают с поста по обвинению в стомиллионной взятке – становится очевидно, что ревизия нужна всей системе. Коррупция, как спрут, запускает свои щупальца во все сферы нашей жизни, перераспределяя блага в пользу узкого круга избранных, обладающих достаточными связями и деньгами. Остаётся всё меньше Верещагиных, способных сказать: «Я мзду не беру. Мне за державу обидно». Но иногда они всё-таки находятся.



Так, весной 2017 года простые парни из Воткинска провели собственное расследование, касающееся сомнительного расходования бюджетных средств





Когда корреспондент «Сусанина» попытался разобраться в ситуации и узнать подробности, выяснилось, что никто не спешит делиться информацией, хотя людям есть что рассказать. Например, один из бывших сотрудников районного предприятия «Агрокомплекс» сообщил, что ранее проводилось расследование по факту объединения колхозов и их последующего банкротства. Он даже показал справку, в которой было написано, что в рамках оперативных мероприятий провели большое количество допросов, по результатам которых можно сделать заключение о причастности Андрея Русинова к ряду незаконных действий. Указанные в справке события происходили в 2011 году, однако за ними ничего не последовало. Если расследование действительно проходило, то не ясно, почему документы убрали в ящик, а о тех событиях предпочли забыть. Очевидно, впечатлённый таким «могуществом» Русинова собеседник информационного агентства «Сусанин» отказался говорить на камеру, как и многие другие.



Дело сдвинулось с мертвой точки после известия о задержании бывшего главы администрации района. Председатель последнего действующего колхоза в Воткинском районе согласился рассказать всё, что ему известно об Андрее Русинове, «Агрокомплексе» и положении, в котором оказались бывшие работники исчезнувших колхозов.



«Агрокомплекс – это мыльный пузырь. 51% принадлежал Воткинскому району. Акций никто не видел, я знаю людей, председателей колхозов, у которых печати забирались силой. Остальные, находясь просто в неведении, за них ставили подписи в договорах займа, банкротили, а акции, высвободившиеся, как будто бы этих предприятий, соответственно и имущество их, переходило в «Новую жизнь». В «Новой жизни» при создании агрокомплекса, было 4% акций, которые были обеспечены, по-моему, зданием свинарника, который никогда из «Новой жизни» не уходил. А впоследствии там стало 44% акций. То есть у Русинова в распоряжении, как у главы района, было 51%, и 44% в «Новой жизни». Вот что из себя представляет «Агрокомплекс». То есть, по сути, это предприятие карманное, где он ставил директоров, у которых не было печати и права голоса, как и в «Новой жизни». Ни один директор. Я не удивлюсь если и родственник его – зять Миша – не имел подписи и печати, когда являлся «директором» «Новой жизни». Все решения, все действия по «Новой жизни» осуществлял только лично Русинов Андрей Андреевич».





«Ни для кого не секрет, что он, по полдня в администрации просиживая, занимался только делами «Новой жизни» и думал, и действовал только в отношении как имущество – так или иначе там это имущество, будь земля или там недвижимое – передать третьим лицам с тем, чтобы получить выгоду. Взяток он у людей напрямую, насколько я понимаю, брал редко, только у самых близких знакомых. Все сделки проводил таким образом, чтобы выгодоприобретателем стала «Новая жизнь», которая ему принадлежит полностью.



Он акционером является официальным на какую-то малую долю, а доли переписаны у него то ли на Бахарева, то ли ещё на кого-то, я не помню. Но суть-то от этого не меняется - на кого записаны доли. Имущество и «Новая жизнь» принадлежит лично ему. И он занимается этим открыто, в администрации, я думаю, если спросить людей – любой подтвердит, что полдня он занимается тем, что управляет «Новой жизнью». Сидит там по полдня в кабинете с бухгалтером и всё остальное».





«Я последний председатель последнего колхоза на территории Воткинского района. Все остальные через поддельные документы были обанкрочены … И выгодоприобретателем всех этих мошеннических действий стал Русинов Андрей Андреевич в лице «Новой жизни».



Здесь он на базе нашего колхоза со своим одноклассником Овчинниковым создал ООО «Болгуры». По этому поводу здесь снимали репортаж. 51% Андрей Андреевич записал на «Новую жизнь» – то есть на себя лично, получается. 25% отдал однокласснику Овчинникову – бывшему председателю этого колхоза, и 23% отдали Ломаевой Любовь Матвеевне, это которая была их мозгом в плане финансовых операций и афер.



Впоследствии, когда мы здесь отстранили от должности Овчинникова решением собрания, Андрей Андреевич лично распорядился подделать векселя и составить несуществующие договора займа. Таким образом они колхоз имени Фрунзе затолкали в банкротство, в котором мы находились в период с 2010-го по 2016-й год – шесть лет.



Прямой убыток, который он нам причинил, исчисляется десятками миллионов рублей. Отсюда был выгнан скот. Не куда-то – в «Новую жизнь». Вывезено имущество – большое количество, техника. Ну, как и везде по району.



Все колхозы, которые были обанкрочены, всё имущество, которое было ликвидно, оно ушло так или иначе в «Новую жизнь». Их земли, их транспорт… Имуществом распоряжался точно так же Русинов, все вопросы принимал только он».





«Вся деятельность Воткинского района, что я наблюдал за последние периоды, криминализирована на 100%. И я не знаю людей, которые бы без договорённостей с Андреем Андреевичем получили хоть какой-нибудь земельный участок, я имею в виду земли сельхозназначения. Всё решает только Андрей Андреевич, … он поручает вести переговоры Попову. Там человек, который не имеет никаких вариантов в проведении договоров, принятии решений за Андрея Андреевича.



Кардакова, значит, делала просто оценку заниженную, для того, чтобы переводить имущество, разрешать МУПам «Сельхозпродукту», МУП «ЖКХ-Энергия», для того, чтобы они могли реализовывать их по заниженным ценам самим под себя или третьим лицам выводить с откатами. Она сначала делала им оценку, а потом, когда доверие к ней выросло, она … получила должность начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений Воткинского района.



То есть люди, которые его окружают, это стопроцентная преступная группа. Но все решения принимает только он, и никак иначе.



Я считаю, что он создал преступную группу с участием людей таких как Коновалов, Попов, там Смоленцева была такая Алевтина. Они и сейчас хорошо общаются.



Прикрывал всю эту группу Олег Исидорович Орденко – очень хороший человек, но забыл об этом. Наоформлял имущество на дочь, на родственников.



По поводу того, что там закрыли Макарова (бывший глава администрации Воткинского района – прим. ред.), я не думаю, что он основное действующее лицо. Схема была простая: он (Русинов – прим. ред.) близких своих вот этих людей - там Олег Исидорович, Кардакова, Коновалов – дал им просто воровать. Дал им воровать всем, чтобы они извозились по уши в говне, ну, и были его добрыми подельниками. Вот так я себе вижу ситуацию».





«Воткинский район в ситуации, на мой взгляд, сложной. По ситуации могу сказать следующее: Русинов Андрей Андреевич… хороший человек оказался в затруднительном положении, занимая должность руководителя района – главы района. Совмещал, ещё и будучи собственником и управленцем «Новой жизни», два кресла. Соответственно, постоянно стоял перед дилеммой – заниматься делами государства или личными. Создал преступную группу, на мой взгляд, в которую вошли Кардакова, в которую вошли Олег Исидорович, Макаров, Попов, которые через поддельные документы обанкротили здесь все хозяйства.



Я его неоднократно встречал, он там каких-то ставил директоров. Встречаю его в любой организации – то есть он его берёт, как бычка ведёт за собой, показывает где ставить подпись в договорах с «Новой жизнью». Все действия, все решения по «Новой жизни» принимал только он, потому что это его карманное предприятие, куда он похитил имущество целого населения Воткинского района, за исключением ГУПов, это ГУП «Пихтовка» и «Июльское».



Имущество всего населения Воткинского района, они же владели акциями этих предприятий, он просто их похитил у целого населения района и положил к себе в карман. Вот так.



Деятельность сельскохозяйственная ведётся, ведётся фермерами, но хозяйств, как таковых коллективных, в том числе с участием коллективно-долевой собственности, не осталось. Колхозы, совхозы, те, которые были реорганизованы в акционерные общества или коллективные хозяйства, они все уничтожены.



Ну, если можно назвать это остатком жизни… там, где хозяйства прекратили свою хозяйственную деятельность, там люди живут только за счёт либо частных подворий, либо, вот я говорю, за счёт фермеров. Но живут люди по сравнению с прежним уровнем я считаю гораздо хуже», - сказал Андрей Чернов.





Если верить словам Андрея Чернова, то один человек узурпировал власть в целом районе республики и наживался на созданной системе приватизации, отъема и откатов, оставаясь безнаказанным. Учитывая, что Андрей Русинов находился во главе района почти девять долгих лет, неудивительно, что у тех, кто пытался бороться, уже опустились руки.



Конечно, никто не может быть признан виновным иначе как по приговору суда. Но для этого суд всё-таки должен состояться. Если шесть лет назад действительно правоохранительные органы проводили проверку по всем событиям вокруг объединения колхозов и их дальнейшего банкротства, то, может быть, стоит достать это дело из-под сукна и сдуть с него толстый слой пыли?





Так, весной 2017 года простые парни из Воткинска провели собственное расследование, касающееся сомнительного расходования бюджетных средств #ОбъезднаяРусинова . На данный момент это видео на хостинге Youtube набрало уже 18,5 тыс. просмотров. Вскоре после появления ролика Андрей Русинов подал в отставку с поста главы Воткинского района, но вроде бы этим всё и закончилось. Иного наказания никто не понёс.Когда корреспондент «Сусанина» попытался разобраться в ситуации и узнать подробности, выяснилось, что никто не спешит делиться информацией, хотя людям есть что рассказать. Например, один из бывших сотрудников районного предприятия «Агрокомплекс» сообщил, что ранее проводилось расследование по факту объединения колхозов и их последующего банкротства. Он даже показал справку, в которой было написано, что в рамках оперативных мероприятий провели большое количество допросов, по результатам которых можно сделать заключение о причастности Андрея Русинова к ряду незаконных действий. Указанные в справке события происходили в 2011 году, однако за ними ничего не последовало. Если расследование действительно проходило, то не ясно, почему документы убрали в ящик, а о тех событиях предпочли забыть. Очевидно, впечатлённый таким «могуществом» Русинова собеседник информационного агентства «Сусанин» отказался говорить на камеру, как и многие другие.Дело сдвинулось с мертвой точки после известия о задержании бывшего главы администрации района. Председатель последнего действующего колхоза в Воткинском районе согласился рассказать всё, что ему известно об Андрее Русинове, «Агрокомплексе» и положении, в котором оказались бывшие работники исчезнувших колхозов.«Агрокомплекс – это мыльный пузырь. 51% принадлежал Воткинскому району. Акций никто не видел, я знаю людей, председателей колхозов, у которых печати забирались силой. Остальные, находясь просто в неведении, за них ставили подписи в договорах займа, банкротили, а акции, высвободившиеся, как будто бы этих предприятий, соответственно и имущество их, переходило в «Новую жизнь». В «Новой жизни» при создании агрокомплекса, было 4% акций, которые были обеспечены, по-моему, зданием свинарника, который никогда из «Новой жизни» не уходил. А впоследствии там стало 44% акций. То есть у Русинова в распоряжении, как у главы района, было 51%, и 44% в «Новой жизни». Вот что из себя представляет «Агрокомплекс». То есть, по сути, это предприятие карманное, где он ставил директоров, у которых не было печати и права голоса, как и в «Новой жизни». Ни один директор. Я не удивлюсь если и родственник его – зять Миша – не имел подписи и печати, когда являлся «директором» «Новой жизни». Все решения, все действия по «Новой жизни» осуществлял только лично Русинов Андрей Андреевич».«Ни для кого не секрет, что он, по полдня в администрации просиживая, занимался только делами «Новой жизни» и думал, и действовал только в отношении как имущество – так или иначе там это имущество, будь земля или там недвижимое – передать третьим лицам с тем, чтобы получить выгоду. Взяток он у людей напрямую, насколько я понимаю, брал редко, только у самых близких знакомых. Все сделки проводил таким образом, чтобы выгодоприобретателем стала «Новая жизнь», которая ему принадлежит полностью.Он акционером является официальным на какую-то малую долю, а доли переписаны у него то ли на Бахарева, то ли ещё на кого-то, я не помню. Но суть-то от этого не меняется - на кого записаны доли. Имущество и «Новая жизнь» принадлежит лично ему. И он занимается этим открыто, в администрации, я думаю, если спросить людей – любой подтвердит, что полдня он занимается тем, что управляет «Новой жизнью». Сидит там по полдня в кабинете с бухгалтером и всё остальное».«Я последний председатель последнего колхоза на территории Воткинского района. Все остальные через поддельные документы были обанкрочены … И выгодоприобретателем всех этих мошеннических действий стал Русинов Андрей Андреевич в лице «Новой жизни».Здесь он на базе нашего колхоза со своим одноклассником Овчинниковым создал ООО «Болгуры». По этому поводу здесь снимали репортаж. 51% Андрей Андреевич записал на «Новую жизнь» – то есть на себя лично, получается. 25% отдал однокласснику Овчинникову – бывшему председателю этого колхоза, и 23% отдали Ломаевой Любовь Матвеевне, это которая была их мозгом в плане финансовых операций и афер.Впоследствии, когда мы здесь отстранили от должности Овчинникова решением собрания, Андрей Андреевич лично распорядился подделать векселя и составить несуществующие договора займа. Таким образом они колхоз имени Фрунзе затолкали в банкротство, в котором мы находились в период с 2010-го по 2016-й год – шесть лет.Прямой убыток, который он нам причинил, исчисляется десятками миллионов рублей. Отсюда был выгнан скот. Не куда-то – в «Новую жизнь». Вывезено имущество – большое количество, техника. Ну, как и везде по району.Все колхозы, которые были обанкрочены, всё имущество, которое было ликвидно, оно ушло так или иначе в «Новую жизнь». Их земли, их транспорт… Имуществом распоряжался точно так же Русинов, все вопросы принимал только он».«Вся деятельность Воткинского района, что я наблюдал за последние периоды, криминализирована на 100%. И я не знаю людей, которые бы без договорённостей с Андреем Андреевичем получили хоть какой-нибудь земельный участок, я имею в виду земли сельхозназначения. Всё решает только Андрей Андреевич, … он поручает вести переговоры Попову. Там человек, который не имеет никаких вариантов в проведении договоров, принятии решений за Андрея Андреевича.Кардакова, значит, делала просто оценку заниженную, для того, чтобы переводить имущество, разрешать МУПам «Сельхозпродукту», МУП «ЖКХ-Энергия», для того, чтобы они могли реализовывать их по заниженным ценам самим под себя или третьим лицам выводить с откатами. Она сначала делала им оценку, а потом, когда доверие к ней выросло, она … получила должность начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений Воткинского района.То есть люди, которые его окружают, это стопроцентная преступная группа. Но все решения принимает только он, и никак иначе.Я считаю, что он создал преступную группу с участием людей таких как Коновалов, Попов, там Смоленцева была такая Алевтина. Они и сейчас хорошо общаются.Прикрывал всю эту группу Олег Исидорович Орденко – очень хороший человек, но забыл об этом. Наоформлял имущество на дочь, на родственников.По поводу того, что там закрыли Макарова (бывший глава администрации Воткинского района – прим. ред.), я не думаю, что он основное действующее лицо. Схема была простая: он (Русинов – прим. ред.) близких своих вот этих людей - там Олег Исидорович, Кардакова, Коновалов – дал им просто воровать. Дал им воровать всем, чтобы они извозились по уши в говне, ну, и были его добрыми подельниками. Вот так я себе вижу ситуацию».«Воткинский район в ситуации, на мой взгляд, сложной. По ситуации могу сказать следующее: Русинов Андрей Андреевич… хороший человек оказался в затруднительном положении, занимая должность руководителя района – главы района. Совмещал, ещё и будучи собственником и управленцем «Новой жизни», два кресла. Соответственно, постоянно стоял перед дилеммой – заниматься делами государства или личными. Создал преступную группу, на мой взгляд, в которую вошли Кардакова, в которую вошли Олег Исидорович, Макаров, Попов, которые через поддельные документы обанкротили здесь все хозяйства.Я его неоднократно встречал, он там каких-то ставил директоров. Встречаю его в любой организации – то есть он его берёт, как бычка ведёт за собой, показывает где ставить подпись в договорах с «Новой жизнью». Все действия, все решения по «Новой жизни» принимал только он, потому что это его карманное предприятие, куда он похитил имущество целого населения Воткинского района, за исключением ГУПов, это ГУП «Пихтовка» и «Июльское».Имущество всего населения Воткинского района, они же владели акциями этих предприятий, он просто их похитил у целого населения района и положил к себе в карман. Вот так.Деятельность сельскохозяйственная ведётся, ведётся фермерами, но хозяйств, как таковых коллективных, в том числе с участием коллективно-долевой собственности, не осталось. Колхозы, совхозы, те, которые были реорганизованы в акционерные общества или коллективные хозяйства, они все уничтожены.Ну, если можно назвать это остатком жизни… там, где хозяйства прекратили свою хозяйственную деятельность, там люди живут только за счёт либо частных подворий, либо, вот я говорю, за счёт фермеров. Но живут люди по сравнению с прежним уровнем я считаю гораздо хуже», - сказал Андрей Чернов.Если верить словам Андрея Чернова, то один человек узурпировал власть в целом районе республики и наживался на созданной системе приватизации, отъема и откатов, оставаясь безнаказанным. Учитывая, что Андрей Русинов находился во главе района почти девять долгих лет, неудивительно, что у тех, кто пытался бороться, уже опустились руки.Конечно, никто не может быть признан виновным иначе как по приговору суда. Но для этого суд всё-таки должен состояться. Если шесть лет назад действительно правоохранительные органы проводили проверку по всем событиям вокруг объединения колхозов и их дальнейшего банкротства, то, может быть, стоит достать это дело из-под сукна и сдуть с него толстый слой пыли? Информационное агентство «Сусанин» , подготовившее материал, на момент публикации не располагало комментариями правоохранительных органов и бывшего главы Воткинского района Андрея Русинова, как и других озвученных участников событий.

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