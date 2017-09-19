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«АвтоВАЗ» объявил цены и открыл прием заказов на универсалы Lada Vesta
Опубликована: Сегодня 17:22 «АвтоВАЗ» объявил цены и с 19 сентября открыл прием заказов на универсал Lada Vesta SW и его вседорожной модификации Vesta SW Cross. Как говорится в пресс-релизе концерна, стоимость автомобиля начинается от 639 900 рублей за версию в комплектации Comfort.
Начиная с версии Comfort, на LADA Vesta SW доступна полная гамма силовых агрегатов: 1.6л МКП, 1.6л АМТ, 1.8л МКП и 1.8л АМТ. Отмечается, что на всех версиях с 1.8-литровым двигателем устанавливаются задние дисковые тормоза. Стоимость LADA Vesta SW в комплектации Comfort начинается от 639 900 рублей. Дополнительно можно приобрести пакет Image, в состав которого входят противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски колес и обогрев ветрового стекла. В такой комплектации машина стоит от 662 900 рублей.
Автомобиль Lada Vesta SW с пакетом Luxe включает в себя боковые подушки безопасности в спинках передних сидений. Кроме того там установлен датчик дождя и света, автоматический климат-контроль, обогрев лобового стекла, подсветка проема передних дверей, а также органайзер для багажника. Стоимость авто с данными опциями составляет от 702 900 рублей.
LADA Vesta SW Cross предлагается в комплектации Luxe стоимостью от 755 900 рублей. Набор систем для обеспечения комфорта и безопасности состоит из 4 подушек безопасности (фронтальных и боковых), системы электронного контроля устойчивости с функцией антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, регулируемой по высоте и по вылету рулевой колонки, сиденья водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, трехступенчатого обогрева передних сидений, электропривода и электрообогрева наружных зеркал, обогрева лобового стекла, парктроника, климат-контроля, охлаждаемого перчаточного ящика, круиз-контроля, мультифункционального рулевого колеса, аудиосистемы. Автомобиль оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками.
На LADA Vesta SW Cross устанавливаются двигатели 1,6 и 1,8 л. Автоматизированная трансмиссия доступна только на автомобиле с двигателем 1.8л. Для модели разработаны два пакета опций. Пакет Multimedia включает камеру заднего вида с динамическими линиями траектории и мультимедийную систему с навигацией. LADA Vesta SW Cross в этом исполнении доступна по цене от 779 900 рублей.
В пакет Prestige входят задний подлокотник, атмосферная подсветка интерьера, усиленная тонировка задних стекол, подогрев задних сидений, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией. LADA Vesta SW Cross с двигателем 1.6 л и механической коробкой переключения передач в максимальной комплектации Luxe с пакетом Multimedia предлагается по цене от 779 900 рублей, стоимость автомобиля с двигателем 1.8 л в сходной комплектации составит от 804 900 рублей. Автоматизированная трансмиссия обойдется в дополнительные 25 000 руб.