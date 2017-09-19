«АвтоВАЗ» объявил цены и открыл прием заказов на универсалы Lada Vesta Опубликована: Сегодня 17:22

фото: rostov.press фото: rostov.press «АвтоВАЗ» объявил цены и с 19 сентября открыл прием заказов на универсал Lada Vesta SW и его вседорожной модификации Vesta SW Cross. Как говорится в пресс-релизе концерна, стоимость автомобиля начинается от 639 900 рублей за версию в комплектации Comfort.



Начиная с версии Comfort, на LADA Vesta SW доступна полная гамма силовых агрегатов: 1.6л МКП, 1.6л АМТ, 1.8л МКП и 1.8л АМТ. Отмечается, что на всех версиях с 1.8-литровым двигателем устанавливаются задние дисковые тормоза. Стоимость LADA Vesta SW в комплектации Comfort начинается от 639 900 рублей. Дополнительно можно приобрести пакет Image, в состав которого входят противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски колес и обогрев ветрового стекла. В такой комплектации машина стоит от 662 900 рублей.



Автомобиль Lada Vesta SW с пакетом Luxe включает в себя боковые подушки безопасности в спинках передних сидений. Кроме того там установлен датчик дождя и света, автоматический климат-контроль, обогрев лобового стекла, подсветка проема передних дверей, а также органайзер для багажника. Стоимость авто с данными опциями составляет от 702 900 рублей.



LADA Vesta SW Cross предлагается в комплектации Luxe стоимостью от 755 900 рублей. Набор систем для обеспечения комфорта и безопасности состоит из 4 подушек безопасности (фронтальных и боковых), системы электронного контроля устойчивости с функцией антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, регулируемой по высоте и по вылету рулевой колонки, сиденья водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, трехступенчатого обогрева передних сидений, электропривода и электрообогрева наружных зеркал, обогрева лобового стекла, парктроника, климат-контроля, охлаждаемого перчаточного ящика, круиз-контроля, мультифункционального рулевого колеса, аудиосистемы. Автомобиль оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками.



На LADA Vesta SW Cross устанавливаются двигатели 1,6 и 1,8 л. Автоматизированная трансмиссия доступна только на автомобиле с двигателем 1.8л. Для модели разработаны два пакета опций. Пакет Multimedia включает камеру заднего вида с динамическими линиями траектории и мультимедийную систему с навигацией. LADA Vesta SW Cross в этом исполнении доступна по цене от 779 900 рублей.



В пакет Prestige входят задний подлокотник, атмосферная подсветка интерьера, усиленная тонировка задних стекол, подогрев задних сидений, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией. LADA Vesta SW Cross с двигателем 1.6 л и механической коробкой переключения передач в максимальной комплектации Luxe с пакетом Multimedia предлагается по цене от 779 900 рублей, стоимость автомобиля с двигателем 1.8 л в сходной комплектации составит от 804 900 рублей. Автоматизированная трансмиссия обойдется в дополнительные 25 000 руб.

Начиная с версии Comfort, на LADA Vesta SW доступна полная гамма силовых агрегатов: 1.6л МКП, 1.6л АМТ, 1.8л МКП и 1.8л АМТ. Отмечается, что на всех версиях с 1.8-литровым двигателем устанавливаются задние дисковые тормоза. Стоимость LADA Vesta SW в комплектации Comfort начинается от 639 900 рублей. Дополнительно можно приобрести пакет Image, в состав которого входят противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски колес и обогрев ветрового стекла. В такой комплектации машина стоит от 662 900 рублей.Автомобиль Lada Vesta SW с пакетом Luxe включает в себя боковые подушки безопасности в спинках передних сидений. Кроме того там установлен датчик дождя и света, автоматический климат-контроль, обогрев лобового стекла, подсветка проема передних дверей, а также органайзер для багажника. Стоимость авто с данными опциями составляет от 702 900 рублей.LADA Vesta SW Cross предлагается в комплектации Luxe стоимостью от 755 900 рублей. Набор систем для обеспечения комфорта и безопасности состоит из 4 подушек безопасности (фронтальных и боковых), системы электронного контроля устойчивости с функцией антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, регулируемой по высоте и по вылету рулевой колонки, сиденья водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, трехступенчатого обогрева передних сидений, электропривода и электрообогрева наружных зеркал, обогрева лобового стекла, парктроника, климат-контроля, охлаждаемого перчаточного ящика, круиз-контроля, мультифункционального рулевого колеса, аудиосистемы. Автомобиль оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками.На LADA Vesta SW Cross устанавливаются двигатели 1,6 и 1,8 л. Автоматизированная трансмиссия доступна только на автомобиле с двигателем 1.8л. Для модели разработаны два пакета опций. Пакет Multimedia включает камеру заднего вида с динамическими линиями траектории и мультимедийную систему с навигацией. LADA Vesta SW Cross в этом исполнении доступна по цене от 779 900 рублей.В пакет Prestige входят задний подлокотник, атмосферная подсветка интерьера, усиленная тонировка задних стекол, подогрев задних сидений, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией. LADA Vesta SW Cross с двигателем 1.6 л и механической коробкой переключения передач в максимальной комплектации Luxe с пакетом Multimedia предлагается по цене от 779 900 рублей, стоимость автомобиля с двигателем 1.8 л в сходной комплектации составит от 804 900 рублей. Автоматизированная трансмиссия обойдется в дополнительные 25 000 руб.

Теги Украина Ува молодежь свадьба финансы музыка правительство ветеран религия животные дороги полиция Дмитрий Медведев Госсовет УР Интернет оружие Сарапул МЧС образование пожар прокуратура конкурс выборы ЖКХ Ижавто торговля праздник видео дети здоровье занятость фестиваль мода Александр Волков Владимир Путин самолет футбол Новый год/Рождество Малая Пурга вода физкультура рейтинг пенсия депутат убийство Балезино лес спортсмен промышленность Россия ИжГТУ Игра туризм Можга выставка преступление алкоголь природа инвалид Удмуртия армия бизнес наркотики штраф школа Голливуд погода зоопарк Ижевск технологии розыск США Завьялово строительство семья долг Воткинск звезда безопасность СМИ траур творчество Москва ДТП пристав банк хоккей суд ГИБДД телевидение кино ремонт транспорт МВД Глазов бюджет СКП ГЖД терроризм медицина

