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В ближайшие часы в Удмуртии ожидаются грозы
Опубликована: Сегодня 18:12 В ближайшие часы с сохранением до 20.00 19 сентября местами по республике и в Ижевске ожидаются грозы.
Администрация Ижевска предупреждает ижевчан, что при интенсивных ливнях происходит скопление дождевых вод на отдельных участках улично-дорожной сети по причине условий рельефа местности и чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию.
В Ижевске такими участками являются:
- ул. Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;
- ул. Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);
- ул. 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);
- ул. 40 лет Победы - перекресток с ул. 10 лет Октября;
- ул. Чугуевского - перекресток с ул. К. Маркса;
- ул. Петрова - ул. Т. Барамзиной, в районе ТЦ «Зебра»;
- ул. Союзная, в районе ТЦ «Метро», напротив кафе «Дербент»;
- ул. Кирова, у р. Подборенка;
- ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;
- ул. Глинки;
- ул. Новостроительная, 29;
- ул. Гагарина - от ул. Московская до ул. Южная;
- ул. Молодежная - напротив автосалона «Лео Смарт»;
- ул. Автозаводская - перекресток с ул. Берша;
- ул. Партизаская;
- ул. Восьмая;
- ул. Баранова - напротив здания ул. Баранова, 94а;
- ул. Маяковского - напротив здания ул. Маяковского, 9;
- ул. Спортивная - напротив здания ул. Спортивная, 57;
- ул. Салютовская.
Власти Ижевска просят горожан соблюдать меры предосторожности и рекомендации для населения при ливневых дождях.