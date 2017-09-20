В ближайшие часы в Удмуртии ожидаются грозы

Опубликована: Сегодня 18:12

фото: rus.kiziltan.ru
В ближайшие часы с сохранением до 20.00 19 сентября местами по республике и в Ижевске ожидаются грозы.

Администрация Ижевска предупреждает ижевчан, что при интенсивных ливнях происходит скопление дождевых вод на отдельных участках улично-дорожной сети по причине условий рельефа местности и чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию.

В Ижевске такими участками являются:
- ул. Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;
- ул. Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);
- ул. 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);
- ул. 40 лет Победы - перекресток с ул. 10 лет Октября;
- ул. Чугуевского - перекресток с ул. К. Маркса;
- ул. Петрова - ул. Т. Барамзиной, в районе ТЦ «Зебра»;
- ул. Союзная, в районе ТЦ «Метро», напротив кафе «Дербент»;
- ул. Кирова, у р. Подборенка;
- ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;
- ул. Глинки;
- ул. Новостроительная, 29;
- ул. Гагарина - от ул. Московская до ул. Южная;
- ул. Молодежная - напротив автосалона «Лео Смарт»;
- ул. Автозаводская - перекресток с ул. Берша;
- ул. Партизаская;
- ул. Восьмая;
- ул. Баранова - напротив здания ул. Баранова, 94а;
- ул. Маяковского - напротив здания ул. Маяковского, 9;
- ул. Спортивная - напротив здания ул. Спортивная, 57;
- ул. Салютовская.

Власти Ижевска просят горожан соблюдать меры предосторожности и рекомендации для населения при ливневых дождях.


Теги
погода кино Александр Волков армия ветеран Дмитрий Медведев конкурс безопасность Владимир Путин суд Игра долг розыск правительство промышленность хоккей Балезино здоровье Россия ГИБДД творчество убийство мода свадьба МЧС Удмуртия туризм пожар звезда Москва Ижавто Воткинск видео США Госсовет УР ИжГТУ строительство дороги спортсмен пенсия ДТП медицина наркотики телевидение Завьялово дети траур семья технологии религия оружие алкоголь прокуратура торговля Малая Пурга МВД вода депутат Можга ГЖД штраф Голливуд банк Украина ремонт Интернет Ува инвалид школа СКП ЖКХ СМИ Новый год/Рождество выборы занятость футбол транспорт преступление бизнес выставка Ижевск пристав самолет полиция физкультура терроризм финансы музыка природа образование праздник животные фестиваль Глазов молодежь зоопарк лес рейтинг Сарапул бюджет
Все теги
Яндекс.Погода