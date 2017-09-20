В ближайшие часы в Удмуртии ожидаются грозы

Опубликована: Сегодня 18:12



фото: rus.kiziltan.ru фото: rus.kiziltan.ru

Администрация Ижевска предупреждает ижевчан, что при интенсивных ливнях происходит скопление дождевых вод на отдельных участках улично-дорожной сети по причине условий рельефа местности и чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию.В Ижевске такими участками являются:- ул. Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;- ул. Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);- ул. 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);- ул. 40 лет Победы - перекресток с ул. 10 лет Октября;- ул. Чугуевского - перекресток с ул. К. Маркса;- ул. Петрова - ул. Т. Барамзиной, в районе ТЦ «Зебра»;- ул. Союзная, в районе ТЦ «Метро», напротив кафе «Дербент»;- ул. Кирова, у р. Подборенка;- ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;- ул. Глинки;- ул. Новостроительная, 29;- ул. Гагарина - от ул. Московская до ул. Южная;- ул. Молодежная - напротив автосалона «Лео Смарт»;- ул. Автозаводская - перекресток с ул. Берша;- ул. Партизаская;- ул. Восьмая;- ул. Баранова - напротив здания ул. Баранова, 94а;- ул. Маяковского - напротив здания ул. Маяковского, 9;- ул. Спортивная - напротив здания ул. Спортивная, 57;- ул. Салютовская.Власти Ижевска просят горожан соблюдать меры предосторожности и рекомендации для населения при ливневых дождях.