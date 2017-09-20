Стало известно, сколько получат обладатели медалей Олимпийских игр-2018

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: scoopnest.com фото: scoopnest.com

В документе отмечается, что такие же деньги выплатят призерам Паралимпийских игр будущего года. Тренерам и специалистам спортивных команд размер вознаграждения будет установлен отдельно. По сравнению с Олимпиадами в Лондоне в 2012 году, в Сочи в 2014 и в Рио-де-Жанейро в 2016 размер денежных вознаграждений не увеличился.Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, Паралимпиада состоится с 9 по 18 марта.