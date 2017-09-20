Стало известно, сколько получат обладатели медалей Олимпийских игр-2018

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: scoopnest.com
На сайте правительства России появился документ, в котором опубликованы вознаграждения для спортсменов, занявших призовые места на Олимпийских играх-2018. Так, обладатель золотой медали получит 4 млн рублей, за «серебро» дадут 2,5 млн рублей, премия за «бронзу» составит 1,7 млн рублей.

В документе отмечается, что такие же деньги выплатят призерам Паралимпийских игр будущего года. Тренерам и специалистам спортивных команд размер вознаграждения будет установлен отдельно. По сравнению с Олимпиадами в Лондоне в 2012 году, в Сочи в 2014 и в Рио-де-Жанейро в 2016 размер денежных вознаграждений не увеличился.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, Паралимпиада состоится с 9 по 18 марта.
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