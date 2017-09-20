Двое мотоциклистов столкнулись этой ночью в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:22



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Обстоятельства аварии уточнил руководитель ДНД «Дорожный патруль» Сергей Ковалевский: «Все банально просто. У потерпевшего не работал стоп сигнал. Он начал останавливаться на красный. Кстати не было госномера. Сзади водитель думал пролететь на красный. Вообщем произошёл бум. Итог сломана нога, ушиблена нога и куча металла». Он также добавил, что «у всех есть права и все трезвые».