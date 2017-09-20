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Двое мотоциклистов столкнулись этой ночью в Ижевске
Опубликована: Сегодня 09:22 Два мотоцикла столкнулись этой ночью на широкой пустой дороге. Как сообщается в группе ИГГС, ДТП произошло на перекрёстке ул. Пушкинская и пер. Северный. Обошлось без жертв, однако один мотоциклист получил перелом ноги, ему потребовалась госпитализация.
Обстоятельства аварии уточнил руководитель ДНД «Дорожный патруль» Сергей Ковалевский: «Все банально просто. У потерпевшего не работал стоп сигнал. Он начал останавливаться на красный. Кстати не было госномера. Сзади водитель думал пролететь на красный. Вообщем произошёл бум. Итог сломана нога, ушиблена нога и куча металла». Он также добавил, что «у всех есть права и все трезвые».
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