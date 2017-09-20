Двое мотоциклистов столкнулись этой ночью в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:22

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Два мотоцикла столкнулись этой ночью на широкой пустой дороге. Как сообщается в группе ИГГС, ДТП произошло на перекрёстке ул. Пушкинская и пер. Северный. Обошлось без жертв, однако один мотоциклист получил перелом ноги, ему потребовалась госпитализация.

Обстоятельства аварии уточнил руководитель ДНД «Дорожный патруль» Сергей Ковалевский: «Все банально просто. У потерпевшего не работал стоп сигнал. Он начал останавливаться на красный. Кстати не было госномера. Сзади водитель думал пролететь на красный. Вообщем произошёл бум. Итог сломана нога, ушиблена нога и куча металла». Он также добавил, что «у всех есть права и все трезвые».
Загрузка...
Теги
телевидение убийство суд СКП вода туризм ДТП СМИ Интернет Новый год/Рождество Госсовет УР кино бюджет ИжГТУ США здоровье пенсия Дмитрий Медведев Балезино преступление Сарапул алкоголь футбол пожар долг строительство занятость ветеран звезда Голливуд образование Игра пристав безопасность конкурс мода штраф Россия физкультура технологии Завьялово банк лес Украина армия хоккей прокуратура правительство самолет Ижевск ГИБДД спортсмен видео терроризм ГЖД природа дороги выборы дети выставка траур творчество наркотики фестиваль музыка зоопарк Владимир Путин МВД медицина Удмуртия религия торговля рейтинг погода Можга финансы оружие бизнес свадьба Воткинск праздник ЖКХ Глазов полиция Москва инвалид животные молодежь депутат ремонт МЧС промышленность семья транспорт Ува школа розыск Малая Пурга Александр Волков Ижавто
Все теги
Яндекс.Погода