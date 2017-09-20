Американский актёр Морган Фримен снялся в ролике антироссийской пропаганды

Опубликована: Сегодня 10:17



фото: christiannewsalerts.com фото: christiannewsalerts.com

На видеозаписи Фримен утверждает, что на США напали. "Идет война", - отмечает он. Актер предлагает представить "сценарий фильма", в котором "агент КГБ" планирует отомстить США за развал своей страны и становится президентом. На фоне этих слов показывают кадры с президентом России Владимиром Путиным. Далее Фримен объявляет, что США являются "заклятым врагом" для Путина, а "сценарий" - реальностью.Актер-пропагандист также обвиняет Москву в кибератаках на демократические страны по всему миру, использовании социальных медиа и распространении некой пропаганды для разрушения средств массовой информации и политических процессов в этих государствах. При этом Фримен добавляет, что Путин победил в этом, и призывает президента США Дональда Трампа "рассказать правду" о "российском вмешательстве" в американские выборы."Свободный мир нуждается в нашем лидерстве", - резюмирует Морган Фримен, отметив, что США являются "блестящим примером" демократии.Морган Фримен, американский актёр: "На нас напали. Идёт война. Представьте такой киносценарий: бывший шпион КГБ, разъярённый развалом своей родины, собирается взять реванш. Он пользуется хаосом и поднимается вверх по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом.Он устанавливает авторитарный режим, а затем обращает взор на своего заклятого врага — Соединённые Штаты. И как истинный шпион из КГБ, он тайно применяет кибероружие для нападения на демократии по всему миру. Он использует социальные сети, чтобы сеять пропаганду и фальшивую информацию. Он убеждает людей из демократических сообществ, не доверять своим СМИ, политическим процедурам и даже свои соседям.И он побеждает. Этот шпион — Владимир Путин, и это не киносценарий.Нужно, чтобы наш президент напрямую обратился к нам и открыл всю правду. Нужно, чтобы он сел за стол в Овальном кабинете и сказал: «Дорогие американцы, во время последних выборов, мы подверглись атаке со стороны российского правительства. Я призвал конгресс и наши спецслужбы сделать всё возможное для проведения тщательного расследования, что понять, что же произошло на самом деле».Свободный мир рассчитывает на наше лидерство. На протяжении 241 года для всего мира наша демократия была сияющим примером того, к чему мы все можем стремиться. Мы в долгу перед теми храбрецам, которые сражались и погибали ради защиты нашей великой страны и спасения демократии. И ради будущих поколений мы должны продолжать эту борьбу".