Водитель Камаза из Удмуртии стал участником смертельной аварии в Пермском крае

Опубликована: Сегодня 11:31

фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Водитель КамАЗа из Удмуртии стал участником смертельного ДТП в Пермском крае. Произошло это 18 сентября в 11.45 в Чайковском районе на автодороге «с. Фоки – с. Уральское», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по соседнему региону.

35-летний уроженец Удмуртии ехал на КамАЗе с прицепом, который отсоединился и выкатился на полосу встречного движения. Здесь и произошло столкновение прицепа и автомобиля «Лада Приора». В результате происшествия 50-летний водитель легкового автомобиля получил смертельную травму.

В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.



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