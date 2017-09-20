Водитель Камаза из Удмуртии стал участником смертельной аварии в Пермском крае

Опубликована: Сегодня 11:31



фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

35-летний уроженец Удмуртии ехал на КамАЗе с прицепом, который отсоединился и выкатился на полосу встречного движения. Здесь и произошло столкновение прицепа и автомобиля «Лада Приора». В результате происшествия 50-летний водитель легкового автомобиля получил смертельную травму.В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.