|
Продававший наркотики на ул. И.Закирова ижевчанин задержан
Опубликована: Сегодня 12:28 На улице Ильфата Закирова в Ижевске задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Получив информацию о причастности 30-летнего ижевчанина к обороту запрещенных веществ, полицейские задержали мужчину при сбыте 145 гр. синтетических наркотиков в автомобиле.
Подозреваемый пояснил, что наркотик приобрел посредством сети Интернет с целью последующего сбыта, закладку забрал на ул. Воткинское Шоссе. По факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Загрузка...