Продававший наркотики на ул. И.Закирова ижевчанин задержан

Опубликована: Сегодня 12:28



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Подозреваемый пояснил, что наркотик приобрел посредством сети Интернет с целью последующего сбыта, закладку забрал на ул. Воткинское Шоссе. По факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.