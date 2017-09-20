Продававший наркотики на ул. И.Закирова ижевчанин задержан

Опубликована: Сегодня 12:28

фото: euktdjljd.tantsuem.web
На улице Ильфата Закирова в Ижевске задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Получив информацию о причастности 30-летнего ижевчанина к обороту запрещенных веществ, полицейские задержали мужчину при сбыте 145 гр. синтетических наркотиков в автомобиле.

Подозреваемый пояснил, что наркотик приобрел посредством сети Интернет с целью последующего сбыта, закладку забрал на ул. Воткинское Шоссе. По факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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