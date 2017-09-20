В постройке «коллайдера будущего» примет участие предприятие из Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:43



фото: super-chlen.ru фото: super-chlen.ru

Удмуртское предприятие примет непосредственное участие в разработке комплекса и его строительстве, которое будет проходить в Европейском центре ядерных исследований. Планируется, что к 2018 году проект FCC должен быть полностью готов. Напомним, ранее ЧМЗ принимал участие в модернизации Большого адронного коллайдера.