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В постройке «коллайдера будущего» примет участие предприятие из Удмуртии
Опубликована: Сегодня 13:43 Росатом приступит к строительству ускорительного комплекса FCC (Future Circular Collider) или по-другому, «коллайдера будущего». Планируется, что Глазовский «Чепецкий механический завод» отработает технологию изготовления перспективных сверхпроводящих проводов для FCC и других установок, пишет «Сусанин» со ссылкой на федеральные СМИ.
Удмуртское предприятие примет непосредственное участие в разработке комплекса и его строительстве, которое будет проходить в Европейском центре ядерных исследований. Планируется, что к 2018 году проект FCC должен быть полностью готов. Напомним, ранее ЧМЗ принимал участие в модернизации Большого адронного коллайдера.