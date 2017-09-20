Национальный музей Удмуртии 21 сентября приглашает на бесплатные экскурсии

Опубликована: Сегодня 14:33



фото: sfw.so фото: sfw.so

Пополнить свои знания о ночных удивительных созданиях можно на специальной бесплатной экскурсии, которая пройдет в этот четверг, 21 сентября, в 18:00. Каждый, пришедший на выставку убедится, что летучие мыши совсем не страшные и узнает, что делать, если такая мышь поселилась рядом с вами.В этот же день модниц и модников приглашают на бесплатную экскурсию по выставке «О времени и моде», начало также в 18:00. И еще одна бесплатная экскурсия «Мы – удмурты» ожидает посетителей в 16:00 в исторической экспозиции музея.Один нюанс: для участия в экскурсиях с бесплатным сопровождением гида на экспозицию или выставку необходимо приобрести входной билет.