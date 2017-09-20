Уголовная ответственность грозит неплательщице алиментов из Ижевска за продажу телефона

Опубликована: Сегодня 15:28

фото: boli.club-opel-mokka.ru
Неплательщицу алиментов из Ижевска уже наказали обязательными работами в 100 часов, теперь же ей грозит и уголовная ответственность. 

На имущество женщины наложили арест, в том числе и на ее сотовый телефон, который по документам передан ей же на ответственное хранение. И хотя должница письменно предупреждена об уголовной ответственности, она в нарушение запрета судебного пристава-исполнителя продала мобильник.

За такие действия по ст. 312 УК РФ ей грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Кроме этого, если в ближайшее время женщина не трудоустроится и не начнёт перечислять алименты, ей также грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ - «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».


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